New York'ta gökdelende kolon alarmı: Yüzlerce kişi tahliye edildi

ABD'nin New York kentindeki Manhattan'ın doğu yakasında, Grand Central Terminal yakınlarında bulunan gökdelende sabah saatlerinde meydana geldi. İnşaat çalışmaları sırasında binadan tuğla parçalarının düşmeye başlaması üzerine olay yerine itfaiye ve acil durum ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk teknik incelemelerde iki ana taşıyıcı kolonda eğilme meydana geldiği, ayrıca binanın çeşitli katlarında yapısal bozulmaların oluştuğu tespit edildi. Bunun üzerine bina acil olarak tahliye edilirken çevrede geniş güvenlik önlemleri uygulamaya konuldu.

21 İLE 26. KATLAR ARASINDA SARKMA TESPİT EDİLDİ

New York City Fire Department tarafından yapılan açıklamada, özellikle binanın 21'inci ve 22'nci katlarındaki taşıyıcı kolonlarda ciddi hasar bulunduğu bildirildi.

Yetkililer, 21'inci kattan 26'ncı kata kadar olan bölümde kat döşemelerinde sarkma meydana geldiğini belirterek, yapının güvenliği sağlanıncaya kadar binaya girişlere izin verilmeyeceğini açıkladı.

OKUL DAHİL ÇEVREDEKİ BİNALAR BOŞALTILDI

Olası çökme riskine karşı yalnızca gökdelen değil, çevresindeki birçok yapı da tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliye edilen binalar arasında yaklaşık 400 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulun da bulunduğu açıklandı.

Polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, çevredeki cadde ve sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yoğun iş merkezlerinin bulunduğu bölgede ulaşımda da aksamalar yaşandı.

CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADI

Yetkililer, olayın sabah saatlerinde meydana gelmesine rağmen binada bulunan tüm çalışanların güvenli şekilde tahliye edildiğini bildirdi. İlk belirlemelere göre olayda hayatını kaybeden ya da yaralanan bulunmuyor.

Acil durum ekipleri, yapının taşıyıcı sisteminde oluşan hasarın boyutunu belirlemek amacıyla teknik çalışmalarını sürdürüyor.

DEV DÖNÜŞÜM PROJESİNDE İNCELEME BAŞLATILDI

Söz konusu bina, New York'taki en büyük ofisten konuta dönüşüm projelerinden biri olarak gösteriliyor. Tamamlandığında yaklaşık bin 600 konutun yer alacağı büyük bir yaşam kompleksine dönüşmesi planlanan yapıda, yeni katların eklenmesi ve kapsamlı yenileme çalışmaları devam ediyordu.

Yapısal sorunun ortaya çıkmasının ardından New York City Department of Buildings mühendisleri ile yapı uzmanları bölgede ayrıntılı inceleme başlattı. Çalışmalar kapsamında hasarın nedeni ve binanın taşıyıcı sisteminin güvenliği değerlendiriliyor.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yetkililer, şu ana kadar binanın tamamen çökme tehlikesi bulunduğuna ilişkin resmi bir değerlendirme yapmadı. Ancak yapısal risk tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar tahliye kararının ve çevredeki güvenlik önlemlerinin sürdürüleceği bildirildi.

Öte yandan, Zohran Mamdani ile şehir yönetiminin olayla ilgili gün içerisinde kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor. Manhattan'ın en yoğun iş ve ulaşım merkezlerinden birinde yaşanan olay, kent genelinde yakından takip ediliyor.