N'Golo Kante, Dünya Kupası'nda neden oynamıyor?

FIFA 2026 Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

Yarı finale çıkan ülkelerden Fransa'da dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı.

Turnuva öncesinde Horozlar’ın orta sahadaki en güvenilir ve en önemli kozlarından biri olarak gösterilen Fenerbahçeli N'Golo Kante, şu ana kadar oynanan mücadelelerde bir dakika bile süre alamadı.

1 DAKİKA BİLE OYNAMADI

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps'ın bu şaşırtıcı tercihi, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Fransız basınından sızan iddialara göre deneyimli teknik adamın, taktiksel planları doğrultusunda Kante’ye turnuvanın geri kalan kısmında da kesinlikle forma vermeyi düşünmediği belirtildi.

TAKTİKSEL PLANLAR ARASINDA YER ALMIYOR MU?

Deschamps'ın, orta sahada daha farklı dinamiklere sahip oyunculara yöneldiği ve Kante'yi tamamen alternatif planların dahi dışında bıraktığı dile getirildi.

Öte yandan Deschamps, Fransa-İsveç maçı öncesinde Kante'yle ilgili açıklama yapmıştı.

Fransız çalıştırıcı, "N'Golo'nun kas sakatlığı yok ancak başka bir problemi bulunuyor. Fas maçında oynayıp oynayamayacağı henüz net değil." ifadelerini kullanmıştı.