Niğde'de aşırı yağış sele neden oldu: Bir vatandaş hayatını kaybetti

Aşırı yağışlar felaketi getirdi.

Niğde'de öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Çok sayıda araç sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapıldı.

Yaşanan selin ardından bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Dolu nedeniyle etraf beyaza büründü.

Sağanak nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda sürücüler ilerlemekte zorlandı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye sevk edilen ekiplerce sel sularından çıkarılan 7 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken Sabiha D. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan Niğde Valisi Nedim Akmeşe de bölgeye gelerek çalışmaları inceledi.

216 PERSONEL SAHAYA İNDİ

İncelemelerin ardından açıklama yapan Akmeşe, "İlimizde öğle saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağış nedeniyle Gümüşler beldesinde su taşkınları meydana gelmiştir. İhbarların ardından bölgeye ekipler sevk edilerek ivedilikle müdahaleye başlanmıştır.

Etkilenen alanlarda 39 araç, 10 iş makinesi ve 216 personel ile çalışmalar yürütülmektedir. Su tahliye, temizlik ve hasar tespit çalışmalarımız aralıksız şekilde sürdürülmektedir" dedi.

VATANDAŞLARA UYARIDA BULUNDU

Yağışlar sırasında 6 vatandaşın sel sularına kapıldığını belirten Akmeşe, şunları kaydetti:

“Durumu ağır olan 42 yaşındaki Sabiha Dinçer, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. 1 yaralımızın tedavisi hastanede devam ederken, 4 vatandaşımız tedbir amaçlı gözlem altında tutulmaktadır.



Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşlarımızın dere yatakları ile sel ve su baskını riski bulunan alanlardan uzak durmalarını önemle rica ediyoruz.”