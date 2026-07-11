Niğde'de düğünde başına kurşun isabet eden gelinin kuzeni öldü
Niğde'de gelinin kuzeni düğünde başına kurşun isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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Niğde merkeze bağlı Hacıbeyli köyünde yapılan düğünde İ.O. (43), tabancayla rastgele havaya ateş açtı.
Kurşunun isabet ettiği gelinin kuzeni Nuh Öztürk (44), başından yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Sağlık ekibince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan İ.O.'yu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.