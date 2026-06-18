Niğde'de gece yarısı zincirleme kaza: 10 yaralı

Dün gece saatlerinde Niğde-Kayseri kara yolu üzerindeki Gümüşler Kavşağı'nda, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 51 ACL 545 plakalı hafif ticari araç ile 33 AGY 582 ve 51 AEZ 304 plakalı kamyonetler, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan kişiler yaralanırken, çevredeki sürücülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

1'İ AĞIR 10 KİŞİ YARALANDI

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Kazaya karışan araçlarda bulunan toplam 10 yaralı, ambulanslarla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği bildirildi.

KAVŞAKTA TRAFİK AKIŞI KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle kavşak çevresinde trafik akışında kısa süreli aksama yaşandı. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak ulaşımın kontrollü şekilde devam etmesini sağladı. Hasar gören araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.