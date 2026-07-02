Niğde'de iki belde arasında sınır tartışması

Niğde'nin Aktaş beldesi ile Gümüşler beldesi arasında devam eden idari sınır anlaşmazlığına ilişkin tartışmalar sürerken, Aktaş Belediye Başkanı Kamber Türkmen kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Türkmen, sınır belirleme sürecine ilişkin hukuki sürecin devam ettiğini vurgulayarak, konuya ilişkin nihai bir kararın henüz verilmediğini ifade etti.

Türkmen'in açıklaması, Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Uzan'ın komisyon çalışmalarının tamamlandığını ve yaklaşık bin dönümlük alanın Gümüşler sınırları içerisinde kaldığını yönündeki değerlendirmelerinin ardından geldi.

"ÇAMLIK BÖLGESİ AKTAŞ SINIRLARI İÇİNDEDİR"

Başkan Türkmen, tartışmalara konu olan Çamlık bölgesinin Aktaş Kasabası Devlet Mahallesi sınırları içerisinde bulunduğunu savundu. Bölgenin kamu yararına değerlendirilmesi amacıyla 26 Kasım 2024 tarihinde resmi başvuruda bulunduklarını belirten Türkmen, alanın kamp, karavan ve mesire alanı olarak düzenlenmesinin hedeflendiğini söyledi.

Türkmen, söz konusu girişimin tamamen bölgenin sosyal ve turistik amaçlarla geliştirilmesine yönelik olduğunu dile getirdi.

KOMİSYON KARARINA YARGI YOLU

Niğde Valiliği bünyesinde oluşturulan komisyonun sınır belirleme kararına itiraz ettiklerini açıklayan Türkmen, dosyanın Niğde İdare Mahkemesi'nde yürütmenin durdurulması talebiyle değerlendirildiğini kaydetti.

Hukuki sürecin henüz tamamlanmadığını vurgulayan Türkmen, yargı kararı çıkmadan kamuoyuna kesinleşmiş bir sınır değişikliği varmış gibi bilgi verilmesinin doğru olmadığını ifade etti.

"SINIR TARİFLERİ BELİRSİZ"

Türkmen, komisyonun dayanak aldığı ve "1953 sınırı" olarak ifade edilen belgelerde teknik açıdan ciddi belirsizlikler bulunduğunu öne sürdü.

Belgelerde geçen "8. kilometre taşı", "Seçir Tepe" ve "Andaval Belen" gibi sınır tariflerinin açık şekilde tanımlanmadığını belirten Türkmen, özellikle "Seçir Tepe" adıyla bilinen bir noktanın fiilen bulunmadığını savundu.

Bu nedenle söz konusu belgeye dayanılarak yapılan sınır tespitinin hukuken sağlıklı olmadığını düşündüklerini dile getiren Türkmen, itirazlarının bu gerekçeler doğrultusunda sürdüğünü ifade etti.

"KONU BARAJ DEĞİL, İDARİ SINIR"

Tartışmanın kamuoyunda zaman zaman baraj alanıyla ilişkilendirildiğini belirten Türkmen, meselenin barajla ilgili olmadığını söyledi.

Barajın büyük bölümünün zaten Aktaş sınırları içerisinde bulunduğunu ifade eden Türkmen, yaşanan anlaşmazlığın iki belde halkına da herhangi bir fayda sağlamayacağını dile getirdi.

"İKİ KARDEŞ KASABA ARASINDA GERGİNLİK OLUŞMASINI İSTEMİYORUZ"

Açıklamasının sonunda sağduyu çağrısında bulunan Aktaş Belediye Başkanı Kamber Türkmen, Aktaş ve Gümüşler'in uzun yıllardır dostluk ve komşuluk ilişkileri bulunan iki kardeş belde olduğunu belirtti.

Sınır meselesinin siyasi ya da kişisel tartışmalara dönüştürülmemesi gerektiğini söyleyen Türkmen, "Gümüşler'in bir metresinde dahi gözümüz yok. Biz onların bir metresini istemeyiz, onlar da Aktaş'ın bir metresini istemesin. Hukuka, adalete ve devletimizin kurumlarına güveniyoruz. Sürecin hakkaniyetle sonuçlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.