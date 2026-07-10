Niğde'de silahlı kavganın zanlısı tırın çarpması sonucu öldü

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Niğde merkez Nar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.S., pompalı tüfekle O.K.'ye ateş açtı.

Sırtından vurularak ağır yaralanan O.K., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN TIRIN ALTINDA KALDI

Ormanlık alanda saklandığı belirlenen K.S., kaçmaya çalıştığı sırada yolun karşısına geçerken sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tırın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan K.S., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken 4'ü ise salıverildi.