Nihat Kahveci gözaltına alındı

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Eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci'yle ilgili dikkat çeken bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Kahveci, dün akşam saatlerinde eşi Fulya Sever Kahveci ile birlikte Sarıyer'de bulunan bir restorana gitti.

ÇIKAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Restoranda bir süre oturan ikili arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çift arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

İddiaya göre Nihat Kahveci, eşine önce tokat attı, ardından ise masada bulunan şişeyi fırlattı.

NİHAT KAHVECİ GÖZALTINA ALINDI!

Olayın ihbar edilmesi üzerine restorana, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Nihat Kahveci, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.