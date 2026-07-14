Nihat Kahveci gözaltına alındı
Eski futbolcu Nihat Kahveci, dün akşam eşi Fulya Kahveci'ye bir restoranda tokat attığı ve şişe fırlattığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci'yle ilgili dikkat çeken bir son dakika gelişmesi yaşandı.
Kahveci, dün akşam saatlerinde eşi Fulya Sever Kahveci ile birlikte Sarıyer'de bulunan bir restorana gitti.
ÇIKAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Restoranda bir süre oturan ikili arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Çift arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
İddiaya göre Nihat Kahveci, eşine önce tokat attı, ardından ise masada bulunan şişeyi fırlattı.
NİHAT KAHVECİ GÖZALTINA ALINDI!
Olayın ihbar edilmesi üzerine restorana, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Nihat Kahveci, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Mahkemeden Nihat Kahveci’ye çocuklarına yaklaşmama kararı