Nilsu Berfin Aktaş'tan tatil paylaşımları! Beğeni topladı

En son Aynı Yağmur Altında dizisiyle ekranlarda olan Nilsu Berfin Aktaş, Bodrum tatili sonrası rotasını yurt dışına çevirenlerden. Yazı seven güzel oyuncu, güneşin ve denizin keyfini çıkarmaya devam ediyor.

YUNANİSTAN'DA

Ünlü oyuncu, bu kez tercihini Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan yana kullandı.

Bribirinden güzek bikiniler tercih giyen tercih eden oyuncu, havuz başında çektirdiği fotoğrafları peş peşe paylaştı.