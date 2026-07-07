Nokia, yapay zeka destekli tuşlu telefonlarını tanıttı

Nokia, yapay zeka destekli özellikleri tuşlu telefonlara getirdi.

Sektörde büyük merak uyandıran Nokia 200 4G, 210 4G, 215 4G 2nd Edition ve 235 4G 2nd Edition modelleri tanıtıldı.

Yeni nesil telefonlar, klasik tuşlu telefon deneyimini günümüzün modern yapay zeka özellikleriyle bir araya getiriyor.

NOKIA MODELLERİNE YAPAY ZEKA DOPİNGİ

Modellerin üzerinde yer alan özel yapay zeka düğmesi, kullanıcıların Sikey AI adlı asistana doğrudan erişmesini sağlıyor.

Bu asistan sayesinde sesli komutlarla el feneri açma, arama yapma, kamera çalıştırma, alarm kurma ve temel sorulara yanıt alma gibi işlemler gerçekleştiriliyor.

Gelişmiş yapay zeka hizmeti, cihazı satın alan kişilere ilk 180 gün boyunca tamamen ücretsiz olarak sunulacak.

Bu deneme süresinin sona ermesinin ardından yapay zeka asistanını kullanmaya devam etmek için ücretli abonelik satın alınması gerekecek.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Dört model de güçlerini S30+ işletim sisteminden alırken, tüm cihazlarda 1.450 mAh kapasiteli bir bataryaya yer veriliyor.

Telefonlarda bulunan bulut servis desteği ise depolama alanını doldurmadan hava durumu, spor haberleri ve video içeriklerine erişim imkanı tanıyor.

Nokia 215 4G ve 235 4G modellerinde 2,8 inçlik IPS ekran bulunurken, Nokia 210 4G ve 200 4G modelleri 2,4 inçlik ekran boyutuyla geliyor.

Serinin üst modellerinde VGA çözünürlüklü ön ve arka kamera yer alırken, diğer iki model ise 2 MP arka kamerayla donatılmış durumda.

Klasik çizgileri metalik çerçevelerle buluşturan telefonlarda USB-C portu, 3,5 mm kulaklık girişi, FM radyo ve Xpress Chat görüntülü görüşme desteği bulunuyor.

HMD Global, merakla beklenen yeni serinin satış fiyatını ve çıkış tarihini ise henüz açıklamadı.