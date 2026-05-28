Now TV dizisinden sezon finali kararı; 5 oyuncu birden veda ediyor

NOW ekranlarında perşembe akşamları büyük bir ilgiyle takip edilen, Most Productions imzalı Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Yönetmenliğini Deniz Dikilitaş Çelebi’nin yaptığı, senaryosunu ise Ercan Uğur’un kaleme aldığı dizinin ekibi, bugün son sahneleri de çekerek ilk sezonun çekimlerini tamamladı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

35. bölümdeki büyük sezon finali ise 11 Haziran Perşembe akşamı seyirciyle buluşacak.

Dizinin çekimlerinin bitmesiyle birlikte ortaya çıkan asıl büyük gelişme ise oyuncu kadrosunda yaşanacak.

5 OYUNCU VEDA EDECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, hikayeye sonradan dahil olan ve dengeleri değiştiren Yıldız’ın annesi “Ayten Taşçı” karakterine hayat veren başarılı oyuncu Seda Akman ile onun en güvendiği isim olan Kenan’ı canlandıran Hakan Dinçkol, 34. bölüm itibarıyla ekibe veda edecek.

Ayrıca dizinin başından beri hikayenin merkezinde yer alan ve uzun süredir projeden ayrılacağı kulislerde konuşulan başrol oyuncusu Aybüke Pusat (Melek), sezon finaliyle birlikte diziye veda edecek.

Dizinin sevilen karakterlerinden Sevde’yi oynayan Sezin Bozacı ve başarılı performansıyla dikkat çeken Emre Bulut da sezon finalinde hikayesi biterek yapımdan ayrılacak.