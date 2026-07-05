Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde sona yaklaşıyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cudi Dağı Sefine bölgesinde düzenlenen Hz. Nuh’u Anma Merasimi’ne katılmak üzere Şırnak’a geldi.

Burada TRT Haber’e özel açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurtulmuş, bölgede geçmişte terörle anılan alanların bugün barış ve huzur ortamına kavuştuğunu ifade ederek, geçen yıl Gabar Dağı’nda düzenlenen törende de benzer bir tablo gördüklerini söyledi.

"MECLİS TATİLE GİRMEDEN SÜRECİN BÜYÜK ORANDA BİTMESİNİ UMUYORUZ"

Sürecin bu aşamaya gelmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin önemli rol oynadığını vurgulayan Kurtulmuş, bugüne kadar 21 toplantı gerçekleştirildiğini ve oluşturulan tarihi komisyonun toplumun her kesimini dinleyerek kapsamlı bir rapor hazırladığını belirtti.

Hazırlanan raporun bir yol haritası niteliğinde olduğunu kaydeden Kurtulmuş, “Örgütün silah bırakması ve tasfiyesi konusunda kararlılık tam ve nettir. Bu büyük bir siyasi kararlılıktır. Hepimizin provokasyonlara karşı dikkatli olması, kullanılan dile özen göstermesi gerekiyor. Parlamentomuz tatile girmeden önce sürecin büyük oranda tamamlanmasını ve Türkiye’nin geleceğini daha güzel şekilde konuşmayı umut ediyoruz” dedi.