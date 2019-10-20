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Nusaybin'de HDP'ye tepki

Barış Pınarı Harekatı'na tepki olarak basın açıklaması yapmak isteyen grubu bir vatandaş Türk bayrağı açarak protesto etti. O anlar kameralara yansıdı.

AA | 20.10.2019 - 23:09..
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Nusaybin'de HDP'ye tepki

9 Ekim'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Fırat'ın doğusunda terör yuvalarını temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı boyunca, Suriye sınırındaki Türk yerleşim yerlerine YPG/PKK'lı teröristlerce havanlı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Suriye tarafından gerçekleştirilen saldırılardan birinin hedefi de 11 vatandaşımızın şehit olduğu Mardin'in Nusaybin ilçesiydi.

Mardin Nusaybin'de HDP'li milletvekillerine bir vatandaştan tepki VİDEO

TERÖR YANDAŞLARI BİR ARAYA GELDİ

Bugün Nusaybin'de HDP'li milletvekillerinin de aralarında bulunduğu topluluk, Barış Pınarı Harekatı'na tepki amaçlı basın açıklaması yapmak için bir araya geldi.

''İHANET ETTİĞİNİZ BAYRAĞIN ALTINDA YAŞAMAYACAKSINIZ''

Basın açıklaması sırasında bir vatandaşın Türk bayrağı açarak tepki göstermesi kameralara yansıdı. Basın açıklaması yapmaya hazırlanan gruba, ''Sivillere, Nusaybin halkına bomba, havan atan terörü mü destekleyeceksiniz? Ben vatandaşım, Nusaybinliyim. İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayacaksınız" sözleriyle tepki gösterdi.

Nusaybin'de HDP'ye tepki

Nusaybin'de HDP'ye tepki

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