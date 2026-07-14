O ilimizdeki 29 tabelalı kavşağa bakın: Sürücüler labirent sanıyor

Ordu'daki bir kavşak düzensiz yerleştirilen 29 tabelasıyla kafa karıştırıyor.

Fatsa ilçesi Kösebucağı Mahallesi sınırlarında, Fatsa-Korgan-Kumru yolu üzerinde bulunan ve Korgan ilçesine ulaşımı sağlayan kavşakta yer alan toplam 29 yön ve bilgilendirme tabelası, sürücülerin dikkatini dağıtıyor.

Özellikle bölgeyi ilk kez kullanan sürücüler, tabelaların yoğunluğu ve düzensiz konumlandırılması nedeniyle doğru yönü belirlemekte güçlük çekiyor.

Kavşakta zaman zaman yanlış manevralar yapıldığını ve bunun da trafik güvenliğini olumsuz etkilediğini belirten sürücüler, anlaşılır ve düzenli bir yönlendirme sistemi oluşturulmasını talep ediyor.

"ALIŞIK OLMAYANA TEHLİKELİ"

Yolu sürekli olarak kullandıklarını ancak çok sürücünün kafasını karıştırdığını belirten Mahmut Ali Karakuş, "Bu yolda dışarıdan gelenler tabelaların yoğunluğundan dolayı yolları karıştırabiliyorlar. Alışkın olanlar için sorun yok ama alışık olmayanlar için tehlikeli de bir durum, biraz kafa karıştırıcı." dedi.