Öğrenci affı bugün Meclis'e sunulacak

Üniversite eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere müjdeli haber yolda.

Üniversite eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler, yeniden eğitimlerine geri dönebilecek.

Son olarak 2022 yılında gündeme gelen "öğrenci affı", 2026 ile birlikte yeniden gündemde.

Af talebi ise öğrencilerden geldi...

AK PARTİ GRUBU'NDA GÖRÜŞMELER YAPILDI

AK Parti Grubu’nda da görüşmelerde bulunan öğrenciler, yeniden üniversiteye dönmek istediklerini dile getirerek, kanun çıkarılmasını talep etti.

Bunun akabinde de AK Partili vekiller harekete geçti.

KANUN TEKLİFİNDE SON DURUM

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında Yükseköğretim Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören kanun teklifinin çalışmalarında sona geldi.

Teklifle, kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen, ilişiği kesilen üniversite öğrencilerine yönelik düzenlemelere gidilecek.

BUGÜN MECLİS'E SUNULACAK

Teklif bugün AK Parti milletvekilleri tarafından Meclis'e sunulacak.

TEKLİFİN AYRINTILARI

- 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen üniversite ve doktora öğrencileri ile kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanlara üniversiteye dönme hakkı verilecek.

- Bu durumdakiler, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayacak.

- Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretinden mahkum olanlar ise kapsam dışında tutulacak.

- Af düzenlemesi hazırlık sınıfından, önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarını da kapsıyor.

- Afla dönen öğrencilere alan değiştirme hakkı verilebileceği de belirtilirken puanı yeterli olan aynı puan türündeki farklı programlara geçiş yapabilecekleri öngörülüyor.

YÖK BAŞKANI MESAJI VERMİŞTİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 2026 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde öğrenci affı ile ilgili bir çalışma yaptıklarını duyurarak “Bilhassa azami süreyi doldururken staj veya intörnlük aşamasında öğrencilik hakkını kaybedenlerle alakalı düzenlemeyi TBMM’ye sunacağız.” demişti.