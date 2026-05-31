Öğrenci ve veliler dikkat: 1 Haziran Pazartesi okullar tatil mi

Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve velinin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) çalışma takvimine çevrildi.

Bayram sonrası ilk iş günü olan 1 Haziran Pazartesi günü okulların açık olup olmayacağı merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 12 Haziran 2026 Cuma günü, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı hazırlıkları ve okul düzenlemeleri nedeniyle ülke genelindeki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilecek.

1 HAZİRAN PAZARTESİ OKUL VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre, idari izin süreçlerinin ardından 1 Haziran 2026 Pazartesi günü okullarda eğitim normal seyrinde tam gün olarak yeniden başlayacak.

Sosyal medyadaki "tatil uzatıldı" iddialarının aksine, yarın sabah itibarıyla tüm kademelerdeki okullarda ders zili çalacak ve eğitim-öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek.

12 HAZİRAN TATİL OLACAK

MEB'in güncel takvimine göre, 1 Haziran'da kapılarını açacak olan okullar, 12 Haziran 2026 Cuma günü LGS sınavı hazırlıkları, salon düzenlemeleri ve güvenliğin sağlanması amacıyla bir gün süreyle tatil edilecek.