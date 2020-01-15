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Öğrenciler itme kuvvetli LPG’li jet motoru yaptı

Diyarbakır’da makine teknolojisi öğrencileri 1 yıllık çalışma sonrası itme kuvvetli LPG’li jet motor üretti.

İHA | 15.01.2020 - 12:50..
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Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Bilim ve Teknoloji Koleji motor teknolojisi öğrencileri, 1 yıllık çalışma sonrası LPG’li jet motorunu hayata geçirdi.

3 bin lira ile ülke ekonomisine ve kalkınmasına destek verecek projeye imza atan genç beyinlerin hazırladıkları motorun jeneratör, tank, gemi güç sistemleri, motosiklet ve araçlarda kullanılabileceği öğrenildi.

Öğrenciler itme kuvvetli LPG’li jet motoru yaptı

İŞ ADAMLARI DESTEK SAĞLAYACAK

Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Bilim ve Teknoloji Koleji Okul Müdürü Mehmet Hanifi Çelik, öğrencilerinin hazırladığı jet motorunun, deniz ve kara araçlarında rahatlıkla kullanılabileceğini kaydederek, projeyi geliştirmek için iş adamları ile görüşmelere başladıklarını söyledi.

Diyarbakırlı öğrenciler itme kuvvetli LPG’li jet motoru yaptı İZLE

KARA VE DENİZ TAŞITLARINDA KULLANILABİLECEK

Çelik, “Bu projede ilk başta amaçlarımız Türkiye’de gerekli olan ara elemanları, kaliteli ara elemanları yetiştirmek ve ülke ekonomisine katkı da bulunmak. Bu projede ana hedefimiz de jet motoru üretebilmekti. Arkadaşlarım ve öğrencilerim bunu başardılar. Dizel veya benzinli olmasından çok, tüplü olmasını istedik. Kara taşıtları ve deniz taşıtları araçlarında kullanmak üzere tüplü bir mekanizma düşündük ve onu öğrencilerimiz tasarladılar, bu konuda çok mutluyuz." dedi.

Öğrenciler itme kuvvetli LPG’li jet motoru yaptı

HAYAL GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİNE YARDIMCI OLACAK

Makine öğretmeni Haşim Tanrıverdi, öğrencilerini somut bir şey ortaya çıkarmasından çok hayal güçlerini geliştirebilmeleri ve dünyaya daha farklı bakabilmeleri için projeyi hazırladıklarını söyledi.

Öğrenciler itme kuvvetli LPG’li jet motoru yaptı

'YAPAMAZSINIZ' DİYENLER OLDU

DTSO Makine Teknolojisi 11. sınıf öğrencisi Furkan Serakioğlu, projeyi hazırlarken birçok kişinin yapamayacaklarını ve başaramayacakları konusunda kendilerine olumsuz eleştiri getirdiklerini, bunları göz ardı ederek çalıştıklarını ve başardıklarını dile getirdi.

Öğrenciler itme kuvvetli LPG’li jet motoru yaptı

Öğrenciler itme kuvvetli LPG’li jet motoru yaptı

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