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Öğretmen baba kızını öldürdü

Kilis’te sınıf öğretmeni baba, 26 yaşındaki hemşire kızını boğarak öldürdükten sonra güvenlik güçlerine teslim oldu.

İHA | 16.07.2019 - 16:05..
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Gaziantep Çocuk Hastanesi'nde görevli 26 yaşındaki hemşire Ç.K. ile sınıf öğretmeni babası M.K. tartıştı. Baba M.K., bir süre sonra kızı Ç.K.’yi yere yatırarak boğazını sıktı. Nefessiz kalan Ç.K., çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KATİL BABA POLİSİ ARAYARAK TESLİM OLDU

Burada yapılan müdahalelere rağmen Ç.K., hayatını kaybetti. Ç.K.'nin cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından cenaze, polis nezaretinde ailesine teslim edilmek üzere cenaze aracıyla Kilis'e gönderildi.

Baba M.K. ise polisi arayarak teslim oldu.

Öğretmen baba kızını öldürdü

HEMŞİRE TATİL İÇİN MEMLEKETİ KİLİS'E GELMİŞTİ

Gaziantep Kadın Hastalıkları ve Çocuk Hastanesi yanık ünitesinde 1 yıldır hemşire olarak çalışan Ç.K.'nin, tatil için Kilis’e geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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