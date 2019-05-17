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Öğretmenler ara tatilde de ek ders ücret, alacak

Eğitim-öğretim sistemimize yeni dahil olan Kasım-Nisan tatillerinde çalışacak öğretmenler, maaşlarının yanında ek ders ücretinden de yaralanacak.

AA & Ensonhaber | 17.05.2019 - 09:19..
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Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni tatil sisteminin detayları da belli oluyor.

TATİLDE EK DERS ÜCRETİ

Yeni çalışma takvimine göre, 18-22 Kasım 2019 ile 6-10 Nisan 2020 tarihlerinde birer haftalık ara tatiller olacak ama bu süreçte öğretmenler okullarındaki görevlerine devam edecek.

Ara tatillerin öğretmenler açısından en merak edilen kısımlarından birini oluşturan "Özlük haklarımızda bir kayıp olacak mı?" sorusu da Bakanlıkça açıklığa kavuşturuldu. Öğretmenlerin ara tatil dönemlerinde okullarda geçirdiği süreler ve yaptıkları çalışmalar, mesleki çalışma dönemi kabul edileceğinden ek ders ücretlerinde de herhangi bir kesinti yapılmayacak. Öte yandan öğretmenler, sömestr olarak bilinen, 20-31 Ocak 2020 tarihlerinde öğrencilerle birlikte ara tatile girecek.

Nisan ve kasımda ara tatil geliyor
Öğretmenler ara tatilde de ek ders ücret, alacak

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