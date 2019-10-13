Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin ayrıldı

TV8'de yayınlanan 'Bana Baba Dedi' dizisinde birlikte rol alan Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin şok bir karara imza attı.
Sette başlayan aşk, sona erdi.
İŞLERİNE YOĞUNLUK VERECEKLER
3.5 yıldır aşk yaşayan çift, ayrılık kararı aldı. Ayrılıkları hakkında açıklama yapmayan Koç ve Tanrısevsin, işlerine yoğunluk vereceklerini belirtti.
TAKİP SÜRÜYOR
Saygı çerçevesinden aşklarını bitiren ikili, Instagram’dan birbirlerini takip etmeye devam ederken, Yağmur Tanrısevsin birlikte göründükleri tüm fotoğrafları sildi.