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Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin ayrıldı

İşlerine yoğunluk vereceklerini söyleyen ikili, sosyal medya üzerinden takipleşmeyi sürdürüyor.

Detay Haber | 13.10.2019 - 10:53..
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TV8'de yayınlanan 'Bana Baba Dedi' dizisinde birlikte rol alan Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin şok bir karara imza attı.

Sette başlayan aşk, sona erdi.

İŞLERİNE YOĞUNLUK VERECEKLER

3.5 yıldır aşk yaşayan çift, ayrılık kararı aldı. Ayrılıkları hakkında açıklama yapmayan Koç ve Tanrısevsin, işlerine yoğunluk vereceklerini belirtti.

Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin ayrıldı

TAKİP SÜRÜYOR

Saygı çerçevesinden aşklarını bitiren ikili, Instagram’dan birbirlerini takip etmeye devam ederken, Yağmur Tanrısevsin birlikte göründükleri tüm fotoğrafları sildi.

Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin ayrıldı

Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin ayrıldı

Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin ayrıldı

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