Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin ayrıldı

Müşteriye her baktığında hırsızlık oluyor

1 Kars kışa girdi, araçlar buz tuttu Kars'ta soğuk hava etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye düştüğü kente araçların camları buz tuttu.

2 Metin Feyzioğlu sınıra gitti Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, sınır hattında Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecileri ziyaret etti.

3 Kruse: Atatürk hakkında kitaplar okuyorum Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse Atatürk'ü daha çok tanımak istediğini belirterek, "Atatürk tüm dünyanın saygı duyduğu bir lider" dedi.

4 1 metre 25 santimlik simit Osmaniye’de 30 yıldır simit ustası olan ve el tezgahında simit satan Yunus Gezer, sattığı 1 metre 25 santimlik simitlerle, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyor.

5 Yavru Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı küstahlaştı Rumların en çok sevdiği Türk olarak nitelendirilen Mustafa Akıncı, Türk askerine dil uzatacak kadar haddini aştı.

6 İbrahim Çolak'ın şampiyonluk performansı Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda tarihi bir başarıyla ülkemize altın madalya getiren İbrahim Çolak, gösterdiği performansla herkesi kendine bir kez daha hayran bıraktı.