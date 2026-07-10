Okul saldırıları TBMM gündeminde: Sosyal medya temsilcileri sunum yapacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonunun Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından yürüttüğü çalışmalarda önemli bir eşik daha geride kaldı.

Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, Salı günü 9'uncu toplantısını gerçekleştirecek.

YENİ ÖNLEMLER ANLATILACAK

Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri komisyonda yapılan çalışmalara ve gelişmelere ilişkin milletvekillerini bilgilendirecek.

Yetkililer yeni olayların yaşanmaması için alınan önlemler ile ilave tedbirlere ilişkin gelişmeleri anlatacak.

TOPLANTININ GÜNDEMİ

Hem güvenlik tedbirleri hem de bu tedbirler alınırken eğitim öğretimin etkilenmemesi toplantının gündemini oluşturacak.

Komisyonun hafta içindeki bir diğer toplantısı da dijital medya platformları ile olacak.

X, Google, Meta ve Tiktok temsilcileri çocukların internetteki risklere karşı aldıkları tedbirleri anlatacak.

8 TOPLANTI YAPILDI

Özellikle çocuk ve gençlerin olumsuz etkilenmemesi için neler yapılabileceği ele alınacak Temsilciler milletvekillerinin sorularını da yanıtlayacak.

Komisyon bugüne kadar 8 toplantı gerçekleştirdi.

İKİ KEZ SAHA ÇALIŞMASI YAPILDI

Komisyon üyeleri, bu süreçte Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da iki kez saha çalışması yaptı.

Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin kabirlerini ziyaret ederek öğrencilerin aileleriyle bir araya geldi.

Okul yetkililerinden valiliğe, alanında uzman akademisyenlerden sivil toplum kuruluşlarına tüm ilgililerden bilgi aldı.