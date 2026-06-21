Olivia Rodrigo hayranlarından dert yandı: Konserde tuvalete gitmemek için bez bağlıyorlar

ABD'li dünyaca yıldız Olivia Rodrigo'dan olay olacak sözler...

Ünlü pop şarkıcı Rodrigo, 12 Haziran 2026’da yayımlanan yeni albümü You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love’ın tanıtımı kapsamında katıldığı KISS FM UK programında samim açıklamalarda bulundu.

"TUVALETE GİTMEMEK İÇİN BEZ BAĞLIYORLAR"

Düzenlediği konserlerde hiçbir anı kaçırmak istemeyen hayranlarının, tuvalete gitmemek için bez bağladığını söyleyen yıldız isim, bundan dert yandı.

"SAHNEDE KOKUYU ALABİLİYORUM"

"Bazı konserlerde insanların en ön sırada kalabilmek için yetişkin bezi taktıklarını gördüm” diyen Rodrigo, “Bir sahne sanatçısı olarak bunun kokusunu alabildiğim zamanlar oldu.” ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Modern konser kültürünün pek konuşulmayan yönlerinden birine ışık tutan 23 yaşındaki yıldız şarkıcının bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.