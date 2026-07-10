Ömer Çelik'ten Yunan provokasyonuna: Alçak bir iftira

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosunda (AP) Kıbrıs hakkında kabul edilen karara tepki gösterdi.

Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden karara ilişkin paylaşımda bulundu.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE YÖNELİK ALÇAKÇA BİR İFTİRADIR"

Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarihi şan ve şereflerle dolu asil bir ocaktır. Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik alçakça bir iftiradır. Bu sözde kararı kınıyoruz. Hiçbir temele dayanmayan bu sözde kararların hangi güdümlü ilişkiler yoluyla alındığını çok iyi biliyoruz.

Bu alçakça kararı kökten reddediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaptığı açıklamaya tarihi dürüstlük adına herkes destek vermelidir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin şan ve şereflerle dolu tarihi karşısında bu tip alçakça iftiraların hiçbir hükmü yoktur."

NE OLMUŞTU?

Avrupa Birliği’nin (AB) yasama organı olan AP’de 369 lehte, 160 aleyhte ve 112 çekimser oyla kabul edilen skandal kararda, TSK’nın adadan derhal ve tamamen çekilmesi talep edilmişti.

Kararda Türkiye, "uluslararası hukuku ihlal etmekle" suçlanmıştı.

Ayrıca kararda, Türkiye'nin Kıbrıs'ın kuzeyindeki askeri varlığı "hukuka aykırı" olarak nitelendirilmiş, bunun AB-Türkiye ilişkileri için engel oluşturduğu vurgulamıştı.