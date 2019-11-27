Önce darbettiler sonra parasını çaldılar

Muğla'nın Bodrum İlçe Jandarma ekipleri, Güvercinlik Mahallesi'nde alçı işiyle uğraşan bir kişinin ormanlık alana götürülerek darbedildiği ve cebindeki 800 lirasının zorla alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen A.G. ve H.D., Güvercinlik Mahallesi'nde gözaltına alındı.

ORMANLIK ALANDA SAATLERCE DARBEDİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Mağdur Ahmet D., yaptığı açıklamada, "işe gidiyoruz" bahanesiyle araçla götürüldüğü ormanlık alanda saatlerce darbedildiğini söyledi.

"KABLOYLA AĞACA ASMAYA ÇALIŞTILAR"

İki şüphelinin kendisine, işi bırakmalarına sebep olduğu için saldırdığını dile getiren Ahmet D, "Bana kumpas kurdular. Kendileriyle hiçbir şekilde husumetimiz yoktu. Yapanlardan birisini iki yıldır tanıyordum, diğer kişiyle ise yeni tanışmıştım. Cebimden 800 liramı aldılar. Beni kabloyla ağaca asmaya çalıştılar. Omuzlarımda, kollarımda ve bacaklarımda darp izlerim var. Ormanda kaçarak kurtuldum. Her ikisinden de şikayetçiyim." diye konuştu.