Ons ve gram altın yeni haftaya düşüşle başladı

Altın fiyatları, jeopolitik gerginliklerden, dolar endeksinin yüksekliğinden ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz beklentilerinden etkileniyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 101,1 seviyesine çıkarken altının onsu, yüzde 1,3 azalışla 4 bin 46 dolardan işlem görüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

PETROL FİYATLARI ALTIN FİYATLARINA BASKI YAPIYOR

Yükselen petrol fiyatlarının enflasyon korkularını körüklemesiyle merkez bankalarına yönelik şahin duruş beklentilerinin pekişmesi, tahvil faizlerini ve dolar endeksini yükseltirken, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Hafta boyunca Hürmüz Boğazı'ndaki son durum, çatışmaların seyri ve petrol fiyatları piyasaların odağında olacak.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 120 TL

Çeyrek altın: 10 bin 376 TL

Cumhuriyet altını: 42 bin 291 TL

Tam altın: 41 bin 542 TL

Yarım altın: 20 bin 772 TL

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 47,0080 TL

Euro: 53,6757 TL

Sterlin: 62,7055 TL

BRENT PETROL YÜKSELDİ

İran’ın Hürmüz Boğazı'nın kapanmasını duyurması ve Boğaz'dan geçen gemilere müdahalede bulunmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 4,1 artışla 79,1 dolarda seyrediyor.

BITCOIN DÜŞÜŞTE

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, yüzde 1,62 düşüşle 62 bin 723,9 dolarda.

JEOPOLİTİK SORUNLAR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari bir gemiye ateş açan İran'a karşı bu hafta üçüncü saldırı turunu başlattığını bildirdi.

CENTCOM daha sonra İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik "saldırma kapasitesini zayıflatmak" amacıyla yeni saldırılar başlattığını duyurdu. ABD'nin İran'a saldırılarını yoğunlaştırmasından dolayı yeni haftada Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler küresel piyasalarda risk algısının yüksek seyretmesine neden oluyor.

İran, ABD'nin askeri saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerine saldırılarını artırdı. Söz konusu gelişmelerle petrol fiyatlarında yükselişler görüldü. Tahvil piyasasında satış baskısı artarken borsalarda da düşüş eğilimi öne çıktı.



