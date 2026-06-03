Ordu ve Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
Ordu ve Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı. Aramalarda 173 sentetik hap ve fişekler bulundu.
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Uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ordu ve Samsun'da eş zamanlı baskınlar yapıldı.
173 SENTETİK HAP BULUNDU
Gözaltına alınan 18 şüphelinin ev ve iş yerlerinde, 173 sentetik hap yakalandı.
Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, tabanca ile 53 tane de fişek ele geçirildi.
7 TUTUKLAMA
Gözaltına alınan 18 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Y.B.G, A.G, K.T, Ö.H.Ö, U.B, K.A. ve K.D.Y. olmak üzere 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 11'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)