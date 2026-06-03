Ordu ve Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ordu ve Samsun'da eş zamanlı baskınlar yapıldı.

173 SENTETİK HAP BULUNDU

Gözaltına alınan 18 şüphelinin ev ve iş yerlerinde, 173 sentetik hap yakalandı.

Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, tabanca ile 53 tane de fişek ele geçirildi.

7 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan 18 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Y.B.G, A.G, K.T, Ö.H.Ö, U.B, K.A. ve K.D.Y. olmak üzere 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 11'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.