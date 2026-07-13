Ordu'da dönercinin Heimlich manevrası hayat kurtardı

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Heimlich manevrası bir kez daha hayat kurtardı.

Adres bu sefer Ordu'yu gösterdi.

Ünye ilçesindeki bir dönerciye gelen vatandaş, sipariş ettiği pilav üstü dönerin yanındaki lavaşı yediği sırada bir anda fenalaştı.

HEIMLICH MANEVRASI UYGULADI

Vatandaşın öksürdüğünü gören çalışanlar, durumu fark ederek hemen harekete geçti.

Yiyeceğin soluk borusuna kaçtığını anlayan çalışanlar, hızla müdahale edip Heimlich manevrası uyguladı.

KAMERALARA YANSIDI

O anlar iş yeri kamerasına da yansıdı.

ÇALIŞANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen vatandaş, olay sonrası dönerci çalışanlarına teşekkür etti.