Ordu'da fındık bahçeleri hasada hazırlanıyor

Ordu genelinde fındık üreticileri, sezon öncesi hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Bahçelere giren üreticiler, yabani otları temizleyerek hem toprağı hem de fındık ocaklarını hasada hazır hale getiriyor.

FINDIK BAHÇELERİNDE SEZON ÖNCESİ HAZIRLIK

Kent genelinde birçok üretici, yaklaşan hasat dönemi öncesi bahçelerinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yabani otların temizlenmesiyle birlikte bahçelerde daha verimli bir üretim ortamı oluşturulması hedefleniyor.

Üreticiler, bahçelerde yaptıkları bakım çalışmalarının ürün kalitesi üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirtiyor.

ÜRETİCİLER YOĞUN MESAİ HARCIYOR

Fındık bahçelerinde yapılan çalışmalar sadece temizlikle sınırlı kalmıyor. Üreticiler aynı zamanda ağaç diplerini kontrol ederek genel bakım işlemlerini de gerçekleştiriyor.

Bu süreçte birçok üretici gün boyu bahçelerde çalışarak hasat dönemine hazırlık yapıyor.

“DAHA VERİMLİ BİR SEZON BEKLİYORUZ”

Fındık üreticisi Ersin Başçınar, sezon öncesi yapılan çalışmaların önemine dikkat çekerek bahçelerde hummalı bir hazırlık yürüttüklerini söyledi.

Başçınar, yapılan bakımın hem verimi hem de ürün kalitesini artıracağını belirterek yeni sezondan umutlu olduklarını ifade etti.