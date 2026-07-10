Ordu'da taze fındık sezonu başladı: Kilosu 200 lira

Karadeniz'in simge tarım ürünlerinden fındıkta yeni sezon heyecanı başladı.

Resmi hasat takvimi henüz başlamamış olsa da Ordu'nun sahil kesimlerinde olgunlaşan taze fındıklar pazara indirildi.

Yol kenarları ile turistik noktalarda kurulan tezgahlarda satışa sunulan ürün, hem kent sakinlerinin hem de yaz tatili için bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

HASAT ÖNCESİ İLK ÜRÜNLER TEZGAHLARDA

Sahil kesimlerinde yetişen fındıkların yeterli olgunluğa ulaşmasıyla birlikte bazı üreticiler ilk ürünlerini toplamaya başladı.

Henüz resmi hasat dönemi başlamamasına rağmen tüketicilerden gelen yoğun talep üzerine satış yaptıklarını belirten üreticiler, taze fındığın özellikle yaz aylarında kısa süreliğine bulunabilmesi nedeniyle ilgi gördüğünü ifade ediyor.

Tezgahlarda yerini alan taze fındık, kilogramı 200 liradan satışa sunuluyor.

TURİSTLER VE GURBETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Yaz sezonunda Karadeniz'e gelen yerli turistler ile memleketlerini ziyaret eden gurbetçiler, taze fındığı en çok tercih eden müşteriler arasında yer alıyor.

Bölgeyi gezen ziyaretçiler, başka şehirlerde kolay bulunmayan bu ürünü hem kendi tüketimleri hem de yakınlarına götürmek için satın alıyor.

ÜRETİCİLER TALEBİN ARTACAĞINI BEKLİYOR

Yöresel ürünlerin yanı sıra taze fındık da satışa sunduğunu belirten üretici Gülbeyaz Zafer Çaytepeli, sezonun yeni başladığını ve önümüzdeki günlerde satışların daha da hareketleneceğini söyledi.

Çaytepeli, müşterilerin özellikle taze fındık talebinde bulunduğunu belirterek, ürünün tamamen kendi bahçelerinden toplandığını ifade etti.

Kentte turizmin canlanmasıyla satışların hız kazandığını dile getiren Çaytepeli, her yıl olduğu gibi bu sezon da taze fındığa yoğun ilgi beklediklerini kaydetti.

"ORDU'YA GELİNCE MUTLAKA ALIYORUZ"

Ankara'dan Ordu'ya gelen ziyaretçilerden Orhun Yel ise taze fındığın kendileri için adeta bir gelenek olduğunu söyledi.

Her Ordu ziyaretinde mutlaka taze fındık satın aldıklarını belirten Yel, halk arasında "yaş fındık" ya da "süt fındık" olarak bilinen ürünün farklı bir lezzete sahip olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 2 kilogram taze fındık aldıklarını dile getiren Yel, bu haliyle tüketmeyi çok sevdiklerini ve ürünün her bölgede bulunmaması nedeniyle Ordu ziyaretlerinde değerlendirdikleri özel bir lezzet olduğunu söyledi.

HASAT DÖNEMİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Karadeniz'de fındık üreticileri, önümüzdeki haftalarda başlayacak resmi hasat dönemi öncesinde bahçelerde hazırlıklarını sürdürüyor.

İlk ürünlerin pazara çıkmasıyla birlikte hem üreticiler hem de esnaf sezondan umutlu olduklarını belirtirken, hava koşullarının uygun seyretmesi halinde önümüzdeki günlerde tezgahlardaki taze fındık miktarının ve satış hareketliliğinin daha da artması bekleniyor.