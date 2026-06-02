Haberler Ekonomi

Orta Doğu'da barış umudu altın, döviz ve petrole yansıdı

Orta Doğu'da barış umudu yatırımcıları cezbetmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı artış gösterse de altın onsunda yüzde 0,7'lik bir değer artışı yaşanıyor. Altın ve döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar, bölgedeki belirsizliği gözler önüne seriyor.

AA AA
Orta Doğu'da barış umudu altın, döviz ve petrole yansıdı
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Orta Doğu'daki duruma ilişkin gelen çelişkili açıklamaların barış anlaşması olasılığını gölgelemesiyle dün yüzde 3,8 artarak 95 dolara yaklaşan Brent petrolün varil fiyatı, devam eden kırılgan ortama karşın anlaşma umutlarının devam etmesiyle bugün yüzde 1,3 düşüşle 93,7 dolarda seyrediyor.

Altının onsu ise yüzde 0,7 artışla 4 bin 518 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 675 lira

Çeyrek altın: 11 bin 320 lira

Cumhuriyet altını: 46 bin 159 lira

Tam altın: 45 bin 309 lira

Yarım altın: 22 bin 654 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 45,9349 lira

Euro: 53,5400 lira

Sterlin: 61,8348 lira

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)