Orta Doğu'da barış umudu altın, döviz ve petrole yansıdı
Orta Doğu'da barış umudu yatırımcıları cezbetmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı artış gösterse de altın onsunda yüzde 0,7'lik bir değer artışı yaşanıyor. Altın ve döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar, bölgedeki belirsizliği gözler önüne seriyor.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Orta Doğu'daki duruma ilişkin gelen çelişkili açıklamaların barış anlaşması olasılığını gölgelemesiyle dün yüzde 3,8 artarak 95 dolara yaklaşan Brent petrolün varil fiyatı, devam eden kırılgan ortama karşın anlaşma umutlarının devam etmesiyle bugün yüzde 1,3 düşüşle 93,7 dolarda seyrediyor.
Altının onsu ise yüzde 0,7 artışla 4 bin 518 dolardan işlem görüyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 6 bin 675 lira
Çeyrek altın: 11 bin 320 lira
Cumhuriyet altını: 46 bin 159 lira
Tam altın: 45 bin 309 lira
Yarım altın: 22 bin 654 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 45,9349 lira
Euro: 53,5400 lira
Sterlin: 61,8348 lira
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)