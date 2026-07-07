Osmaniye'de 4 yayaya çarpıp kaçtı
Düziçi ilçesinde, otomobiliyle yol kenarında yürüyen 4 kişiye çarpıp kaçan sürücü, daha sonra polise teslim oldu.
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Osmaniye Düziçi ilçesi Üzümlü Mahallesi Refik Cesur Bulvarı’nda henüz ismi bilinmeyen sürücü, kontrolünden çıkan otomobille, yol kenarında yürüyen 4 kişiye çarptı.
Yola savrulan yayalar yaralandı.
Sürücü ise otomobiliyle kaza yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TESLİM OLDU
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü, bir süre sonra polis merkezine gidip teslim oldu.
Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)