Osmaniye’de akülü sandalyesi bozulan hastaya zabıta yardımı
Osmaniye’de akülü tekerlekli sandalyesinin aküsü biten 61 yaşındaki kadın, zabıta ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırıldı. Tedavi ve bakım işlemleri tamamlanan kadın yeniden evine bırakıldı.
Osmaniye Esenevler Mahallesi Ray Sokak üzerinde, Toprakkale yolu üzerindeki konutlarda yaşayan Şevval Y. (61), ayağındaki rahatsızlık nedeniyle pansuman yaptırmak için hastaneye gitmek üzere evden çıktı. Ancak seyir halindeyken akülü tekerlekli sandalyesinin aküsü bitti.
ZABITA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Yolda kaldığını fark eden kadın ve yakını, bölgede devriye gezen zabıta ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Şevval Y.’yi araçlarına alarak Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırdı.
TEDAVİ SÜRECİNE DESTEK OLDULAR
Hastanede pansuman ve gerekli işlemlerin yapılmasına yardımcı olan ekipler, işlemlerin ardından kadını yeniden araçla alarak akü değişimi için tamirciye götürdü.
EVİNE GÜVENLE ULAŞTIRILDI
Aküsü yenilenen tekerlekli sandalyesiyle evine götürülen Şevval Y., kendisine yardımcı olan zabıta ekiplerine teşekkür etti.