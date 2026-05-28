Osmaniye’de kalp krizi sonucu ölen adamın duygulandıran paylaşımı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi’nde meydana geldi. Bayramın birinci günü akşam saatlerinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirezer, ertesi sabah aniden rahatsızlandı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ, HAYATINI KAYBETTİ

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Demirezer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ani vefat, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Demirezer’in ölümünden saatler önce yaptığı sosyal medya paylaşımında yer alan ifadeler ise dikkat çekti. Paylaşımda, “Vasiyetimdir, eğer bir gün sabah siz uyanır ben uyanmazsam, hayattayken beni üzen, bir damla gözyaşıma sebep olan hiç kimse cenazeme gelmesin” sözlerini yazdığı görüldü.