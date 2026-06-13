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Osmaniye'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yaklaşık 100 metrelik uçurumdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İHA İHA
Osmaniye'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı
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Osmaniye’nin Yarpuz-Cebel mevkiinde otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KOORDİNELİ ÇALIŞMA SONUCUNDA 3 YARALIYA ULAŞILDI

Ekipler, sarp arazide yürütülen koordineli çalışma sonucu uçurumda mahsur kalan 3 yaralıya ulaştı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaklaşık 100 metrelik uçurumdan kurtarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)