Osmaniye'de salonu önünde çıkan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

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Osmaniye'de, düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavganın düğün salonunun dışına taşmasının ardından tüfekle ateş açıldı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Açılan ateş sonucu Hüseyin Gönül olay yerinde ağır yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

OLAY GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayda ayrıca 6 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay anına ait cep telefonu kamerası görüntülerinde, şüphelilerin kavga sonrası olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü YAKALANDI

Olayın ardından kaçan 5 şüpheliden 3'ü polis ekipleri tarafından yakalanırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.