Osmaniye'de tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 6 yaralı

Osmaniye'de Fakıuşağı Mahallesi Prof. Dr. Kazım Tülücü Bulvarı üzerindeki bir düğün salonunda düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

SİLAHLAR KONUŞTU: 7 KİŞİ YARALANDI

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın düğün salonunun dışına taşmasının ardından tüfekle ateş açılması sonucu 22 yaşındaki Hüseyin Gönül'e birlikte toplam 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

22 YAŞINDAKİ GENÇ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan Hüseyin Gönül, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 6 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.