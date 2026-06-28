Osmanlı'nın en önemli sultanı: Yavuz Sultan Selim

10 Ekim 1470'te doğan 9. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim, Osmanlı'nın en bilinen padişahları arasında yer alıyor.

Babası 2. Bayezid'in sancak beyi olarak bulunduğu Amasya'da doğan Yavuz, 1510 yılına kadar Trabzon sancak beyliği yaptı.

Trabzon'da sancak beyiyken, babasıyla karşı karşıya geldi.

Şehzade Selim, kardeşi Ahmed'i tahta geçirmeye hazırlandığını öğrendiği babasının ordusuyla karşı karşıya geldi.

YENİÇERİLERİN DESTEĞİNİ ALDI

Bu sırada İstanbul'da yeniçeriler, Şehzade Ahmed'i istemediklerini ve Selim'i desteklediklerini ilan etti.

Bazı vezir ve paşaların da baskısı sonucu 2. Bayezid, tahtından Selim lehine feragat etmek zorunda kaldı.

1512'DE TAHTA ÇIKTI

Böylece Şehzade Selim, 24 Nisan 1512'de 9. Osmanlı hükümdarı olarak tahta çıktı.

TEBRİZ'DE ADINA HUTBE OKUTTU

Yavuz Sultan Selim'in ilk hedefi Osmanlı Devleti için ciddi bir dini ve siyasi tehdit oluşturan Şah İsmail oldu.

1514'te İran seferi için yola çıkan Yavuz Sultan Selim, Çaldıran savaşında Şah İsmail'i geri çekilmek zorunda bıraktı.

Tebriz'e girerek adına hutbe okuttu.

DOĞU SEFERİ İÇİN İSTANBUL'DAN AYRILDI

Sultan Selim, 1516'da doğu seferi için İstanbul'dan ayrıldı.

Sünni Memlük Sultanının Safevilerle ortak hareket ettiğini öğrenerek, Malatya'dan Halep'e doğru ilerledi.

24 Ağustos'ta Mercidabık Ovasında yapılan savaşta Memlük ordusunu dağıttı.

HİLAFET ABBASİ SOYUNDAN OSMANLI'YA GEÇTİ

Daha sonra Mısır seferine karar veren Yavuz Sultan Selim'in ordusu önce Şam'ı ardından Kudüs'ü ele geçirdi.

9 Ocak 1517'de Gazze'den Mısır'a doğru yola çıkan Yavuz Sultan Selim, yeniden toparlanan Memlük ordusunu bu kez Ridaniye'de bozguna uğrattı.

Yavuz, 4 Şubat 1517'de büyük bir törenle Kahire'ye girdi ve Mısır tahtına oturdu.

Böylece hilafet Abbasi soyundan Osmanlı soyuna geçti.

KUTSAL YERLERİN KORUYUCUSU OLDU

Yavuz Sultan Selim, Mısır seferiyle Mekke, Medine ve Kudüs gibi kutsal yerlerin Osmanlı İmparatorluğu'nun himayesine girmesini sağladı.

Yavuz'un Mısır Seferi, Osmanlı'nın Arap Yarımadası'ndaki hakimiyetinin başlaması anlamına da geliyordu.

Hilafetin yanında Osmanlı için önemli olan bir diğer unsur, Hadimü'l-Haremeyn sıfatıydı. Bu anlayış, Yavuz Sultan Selim ile başladı.

Bu sıfatın, kutsal yerlerin koruyuculuğunun yanı sıra İslamı sapmış yollardan koruma anlamına da geldiği biliniyor.

MUKADDES EMANETLERİ İSTANBUL'A SEVK ETTİ

Ridaniye Savaşı'yla Memluklerin ortadan kaldırılmasının ardın Selim, içlerinde Abbasi Halifesi Mütevekkil-Alellah ve bazı önde gelen kimseleri, ulemayı, sanatkarları, bir kısım tüccarları, mukaddes emanetleri ve ele geçirilen malzemeleri donanmayla İstanbul'a sevk etti.

Dönüş yolunda Şam'da Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin mezarını buldurarak buraya türbe, yanına da cami ve tekke yaptırdı.

Bu savaşın ardından halifeliği Osmanlıya geçiren Selim, imparatorluğun da ilk halifesi oldu.

VEFATI

Yavuz Sultan Selim, 2 yıl bir ay süren seferin ardından 1518'de İstanbul'a döndü.

İstanbul'da çıkan veba salgını sonrası 1519'da Edirne'ye giden Sultan Selim, sırtında çıkan bir ur nedeniyle 22 Eylül 1520'de vefat etti.