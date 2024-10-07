1 milyon TL altında 3 model var: Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomatik vites otomobil Türkiye otomotiv pazarında otomatik vitesli araçların pazar payı artmaya devam ediyor. Ülkemizde satılan en ucuz 10 otomatik vitesli otomobili listeledik.

Haber Merkezi

Günümüzde otomobil satın alınırken, yakıt ve motor tipi önemli bir tercih sebebi oluyor. Aracın şanzıman tipi de otomobil severlerin tercihlerinde önemli rol oynuyor.

Otomatik şanzımanlı otomobiller son yıllarda büyük ilgi görüyor. Manuel vitesli otomobillere olan ilgi ise her geçen gün azalıyor.

Türkiye'de satılan sıfır otomobillerin yüzde 90'ından fazlası otomatik şanzımanlı araçlar oluşturuyor.

Burada küresel markaların manuel vitesli otomobillerin üretimini azaltması ve otomatik vitese ağırlık vermesi de etkili oluyor.

Peki Türkiye'deki en ucuz otomatik vites arabalar hangileri? Fiyatlara baktığımızda, 1 milyon TL altında sadece 3 modelin kaldığını görüyoruz.

1. DACIA SPRING - 892 BİN TL

2. HYUNDAI i10 - 965 BİN TL

3. LEAPMOTOR T03 - 999 BİN TL

4. KIA PICANTO - 1 MİLYON 010 BİN TL

5. RENAULT TALIANT - 1 MİLYON 090 BİN TL

6. HYUNDAI i20 - 1 MİLYON 101 BİN TL

7. CITROEN C3 - 1 MİLYON 140 BİN TL

8. RENAULT CLIO - 1 MİLYON 189 BİN 900 TL

9. HYUNDAI BAYON - 1 MİLYON 229 BİN TL

10. KIA STONIC - 1 MİLYON 270 BİN TL