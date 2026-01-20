Türkiye, kişi başına düşen otomobil sayısında Avrupa'da sonuncu oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de otomobil satışları hız kesmeden devam etse de bu durum, kişi başına düşen araç sayısına aynı oranda yansımıyor.

Satış adetlerindeki rekorlara rağmen nüfusa oranla otomobil sahipliği, Avrupa’nın en alt seviyelerinde kalmaya devam ediyor.

TÜRKİYE VE AVRUPA ARASINDAKİ BÜYÜK FARK

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin aktardığı 2025 verilerine göre, Türkiye'de bin kişi başına düşen otomobil sayısı 203 olarak hesaplandı.

Bu rakam bir önceki yıl 190 seviyesindeyken, Türkiye'ye en yakın takipçi olan Rusya'da sayı 326'yı buluyor.

Avrupa'nın zirvesinde ise bin kişiye düşen 702 otomobil ile İtalya ve Lüksemburg yer alıyor. Almanya'da bu oran 597 iken Fransa'da 584 otomobil olarak kayıtlara geçti.

Genel taşıt sayısı açısından bakıldığında Türkiye'de bin kişiye düşen araç sayısı 392 olurken, bunun büyük kısmını otomobiller ve ardından 83 adetle motosikletler oluşturuyor.

Listenin devamında ise sırasıyla 57 kamyonet, 27 traktör ve diğer ticari araç grupları yer alıyor.

Ülkedeki araç parkının yaş ortalaması ise dikkat çekici bir şekilde 14,2 seviyesinde ölçüldü.

Yaklaşık 4,6 milyon otomobilin 21 yaş ve üzerinde olduğu belirtilirken, en yaygın grubu 4,7 milyon adetle 0-5 yaş arası araçlar oluşturuyor.