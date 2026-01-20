Tesla'nın tam otonom sürüş sistemi için yeni karar: Türkiye'yi de ilgilendiriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tesla'nın Denetimli Full Self-Driving (FSD) sistemi, Avrupa pazarında karşılaştığı yasal engelleri aşmak adına kritik bir virajı dönüyor.

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) bünyesinde yürütülen çalışmalarla, sürüş destek sistemlerinin kapsamını genişletecek yeni kurallar masaya yatırıldı.

OTONOM SÜRÜŞ ŞEHİR İÇİNE İNİYOR

Hazırlanan yeni taslakta en dikkat çeken değişiklik, Sürücüden Onay Gerektirmeyen Manevralar (SIM) üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması oldu.

Daha önce sadece otoyollarla sınırlı olan bu özellik, artık şehir içi yolları ve kentsel alanları da kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Yeni düzenleme, otoyol ve benzeri yollarda sistemin sürücüden direksiyona sürekli temas istemeden çalışabilmesine, yani eller serbest sürüşe olanak tanıyor.

Ayrıca otomatik park, kapalı otoparklarda kullanım ve dar alan manevraları için de yasal zemin hazırlanmış durumda.

TÜRKİYE SÜRECE DAHİL OLACAK

Türkiye'nin UNECE üyesi olması nedeniyle, Avrupa'da kabul edilecek bu yeni regülasyonlar ülkemizde de doğrudan geçerli olacak.

Düzenlemenin Haziran 2026'da Dünya Forumu'nda onaylanması halinde, güncellemelerin Ocak 2027 itibarıyla resmen yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yasal altyapı hazırlansa da ülke bazlı onay süreçleri ve güvenlik doğrulamaları nedeniyle sistemin hemen kullanıma girmesi beklenmiyor.

Sektör temsilcileri, FSD sisteminin Avrupa genelinde ve Türkiye'de yaygınlaşmasının en erken 2028-2029 yıllarını bulacağını öngörüyor.