13 milyondan fazla üretildi: Ford Transit 60 yaşında

Ticari araç dünyasının ikonik modeli Ford Transit, 60. yaşını kutluyor.

9 Ağustos 1965'te ilk kez üretim bandından inen efsanevi model, sadece iki yıl sonra 1967'de Ford Otosan tarafından Türkiye'de de üretilmeye başlanmıştı.

60 YILDA 13 MİLYONDAN FAZLA ÜRETİM

Geçtiğimiz 60 yılda dünya genelinde 13 milyondan fazla üretilen Ford Transit, dünyanın en çok satan vanı unvanını elinde tutuyor.

Bu rakam, 365 gün boyunca, 7 gün 24 saat, kesintisiz olarak her 2,5 dakikada bir üretim hattından yeni bir Ford Transit aracının indirildiği anlamına geliyor.

Avrupa ve Türkiye'deki üretim adedi ise tek başına 10 milyon 100 bini aştı.

TÜRKİYE'DEKİ BAŞARISI VE GELECEĞİ

Ford Otosan'ın Gölcük Fabrikası'nda üretilen Ford Transit, Türkiye'de de ticari hayatın vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ediyor.

60 yıllık mirasını, 402 kilometreye varan menzil sunan tamamen elektrikli E-Transit gibi yeni teknolojilerle geleceğe taşıyor.