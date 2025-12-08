641 beygirlik Toyota GR GT tanıtıldı: İşte özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Toyota, Gazoo Racing iş birliğiyle geliştirdiği yeni süper otomobili GR GT'yi görücüye çıkardı.

Mercedes-AMG GT ve Aston Martin Vantage gibi devlere rakip olması beklenen model, yaklaşık iki yıl içinde satışa sunulacak.

YENİ 4.0 LİTRE V8 VE HİBRİT GÜÇ

Aracın kalbinde tamamen yeni geliştirilen 4.0 litrelik çift turbo V8 motor yer alıyor. Elektrik desteğiyle güçlendirilen bu ünite, 641 beygir güç ve 850 Nm tork üretiyor.

0'dan 100 km/s hıza yaklaşık 3,5 saniyede ulaşan aracın maksimum hızı 318 km/s olarak hedefleniyor.

Güç, tork konvertörü yerine ıslak kavramaya sahip yeni 8 ileri otomatik şanzımanla arka tekerleklere iletiliyor.

TOYOTA İÇİN BİR İLK: ALÜMİNYUM GÖVDE

GR GT, Toyota’nın tamamen alüminyum gövdeye sahip ilk modeli olma özelliğini taşıyor.

Bu hafif yapı sayesinde araç 1.750 kg'ın altında tutularak, dört çeker rakibi Mercedes-AMG GT'den yaklaşık 300 kg daha hafif olmayı başarıyor.

Ağırlığın yüzde 45 ön, yüzde 55 arka şeklinde dağıtıldığı araçta, Brembo karbon disk frenler ve Le Mans araçlarından uyarlanan özel denge kontrol sistemleri kullanılıyor.

Egzoz sistemi ise V8'in karakteristik yarış tonunu her koşulda hissettirecek şekilde özel olarak tasarlandı.