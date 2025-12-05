Geleceğin off-road canavarı: Yeni Hyundai Crater tanıtıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hyundai, off-road dünyasında daha ciddi adımlar atmak amacıyla geliştirdiği yeni konsept aracı Crater ile sahneye çıktı.

Koreli üretici, bu modelle mevcut XRT serisinin ötesine geçerek arazi yeteneklerini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

TASARIM DETAYLARI

Gelecekteki potansiyel arazi araçlarının bir ön gösterimi olan Crater Konsepti; koruma plakaları, çekme kancaları ve yardımcı ışıklarla donatıldı.

Aracın sert görünümü, 33 inçlik devasa arazi lastikleriyle desteklenerek zorlu koşullara meydan okuyan bir yapı sergiliyor.

"CRATER MAN" İMZASI

Tasarımın dikkat çeken detaylarından biri, ön tampondaki anodize kurtarma kancalarında yer alan ve tasarımcıların "Crater Man" adını verdiği küçük figür oldu.

Bu karakter, konseptin logosu olarak dış aksanlardan kemer tokalarına kadar aracın birçok noktasında karşımıza çıkıyor.

Aracın iç mekanı da dışı kadar vahşi ve fütüristik bir anlayışla tasarlandı. Geleneksel bir konsol yerine kayışlarla asılı duran silindirik bir yapı tercih edilirken, navigasyon gibi bilgileri gösteren dört adet kare ekran araçtan tamamen çıkarılabiliyor.

Hyundai çok fazla teknik detay paylaşmasa da otomobil muhtemelen Ioniq 5'in 84 kWh batarya paketini ve 325 bg güç ile 600 Nm tork sunan çift elektromotor düzenini taşıyor.

Hyundai'nin Crater'ı bir Ford Bronco ya da Jeep Wrangler rakibi olarak pazara sunma planı henüz yok.