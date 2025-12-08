Çinli Changan, Avatr ve Nevo markalarını iki yıl içinde Avrupa'ya getirecek.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden Changan Automobile, Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirmek için harekete geçti.

Şirketin Küresel Tasarım Başkanı Klaus Zyciora, önümüzdeki iki yıl içinde elektrikli araç markaları Avatr ve Nevo'yu Avrupa'da satışa sunacaklarını açıkladı. Şirket ayrıca kıtada hafif ticari araç satışı yapmayı da değerlendiriyor.

HİBRİT MODELLER DE GÜNDEMDE

Şu ana kadar Avrupa stratejisini tamamen elektrikli modeller üzerine kuran Changan, talep olması durumunda hibrit ve plug-in hibrit modelleri de pazara sunabileceğini belirtti.

Halihazırda Deepal S07 elektrikli SUV modelini piyasaya süren marka, gelecek yılın başlarında daha küçük boyutlu Deepal 05 EV modelini de Avrupa yollarına çıkaracak.

Avatr markası şirketin premium elektrikli yüzünü temsil ederken, Nevo markası küçük otomobillerden SUV'lara kadar daha geniş bir yelpazede seçenekler sunuyor.

Şirket, Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli araçlara uyguladığı tarifelerden kaçınmak ve satışları desteklemek amacıyla Avrupa'da bir fabrika kurmayı planlıyor.

Bu hamleyle Changan; BYD, Chery, Xpeng ve Zeekr gibi Avrupa'da büyüyen diğer Çinli üreticilerin arasına katılıyor.

Ayrıca, Avrupa Komisyonu'nun "menzil uzatıcı" (REEV) araçlara izin vermesi durumunda Changan, bu teknolojiye sahip Deepal, Avatr ve Nevo modellerini de Avrupa'da satışa sunmaya hazır olduğunu belirtti.