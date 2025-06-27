1340 beygirlik elektrikli konsept: Mercedes-AMG GT XX

Mercedes-AMG, performans otomobilleri dünyasında yeni bir sayfa açarak, tamamen elektrikli süper otomobil konsepti GT XX'i tanıttı.

Henüz seri üretimde olmayan bu konsept, AMG'nin gelecekteki elektrikli modellerinde yer alacak teknolojiler ve tasarım vizyonu hakkında önemli ipuçları veriyor.

1340 BEYGİR GÜÇ VE 5 DAKİKADA 400 KM MENZİL

Mercedes-AMG GT XX Concept, dört tekerlekten çekiş sağlayan üç adet aksiyel akılı elektrik motoruyla tam 1.340 beygir güç üretiyor.

800V mimarisi üzerine inşa edilen sistem, 850 kW gibi rekor bir şarj hızı sunma potansiyeline sahip.

Bu ultra hızlı şarj teknolojisi sayesinde, aracın yaklaşık 400 kilometrelik menzili sadece beş dakikada kazanabileceği belirtiliyor. Bu, elektrikli araçlarda yaşanan uzun şarj süreleri sorununa radikal bir çözüm getirebilir.

AERODİNAMİK TASARIM VE SAHTE V8 SESİ

Konseptin 0.198'lik sürtünme katsayısı, onu dünyanın en aerodinamik ikinci otomobili yapıyor.

Bu başarıda, frenleri soğutmak için gerektiğinde açılan hareketli jant kapakları gibi akıllı aerodinamik çözümlerin rolü büyük.

Sürüş deneyimini daha duygusal hale getirmek için AMG, bu araca özel sahte bir V8 motor sesi de geliştirdi.

Farların içine entegre edilen hoparlörler sayesinde araç dışarıya güçlü bir motor sesi yayarken, direksiyon arkasındaki kulakçıklar da manuel vites geçiş hissi katıyor.