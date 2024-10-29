2025 Audi RS Q8: Şimdiye kadarki en güçlü benzinli RS modeli

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Audi, performans SUV modeli RS Q8'in 2025 versiyonunu tanıttı. Yeni RS Q8, güç artışı ve yeni özellikleriyle dikkat çekiyor.

631 beygir gücü ile tüm R8 ve RS 6 Avant versiyonlarından daha güçlü olan RS Q8, "uygun fiyatlı Urus" lakabını daha da haklı çıkarıyor.

PERFORMANS ARTIŞI

2025 Audi RS Q8, çift turbolu 4.0 litrelik V8 motorundan 631 beygir gücü ve 850 Nm tork üretiyor.

Bu güç, Quattro dört tekerlekten çekiş sistemi ve 8 ileri Tiptronic otomatik şanzıman aracılığıyla yere aktarılıyor.

Audi, RS Q8'in 0'dan 100 km/s hıza sadece 3,4 saniyede ulaştığını ve elektronik olarak sınırlandırılmış 305 km/s azami hıza sahip olduğunu belirtiyor.

YENİ ÖZELLİKLER

2025 RS Q8, performans artışının yanı sıra yeni tasarım özellikleriyle de geliyor. Matrix tasarımlı farlar, karbon seramik frenler artık standart olarak sunuluyor.

Yeni modelde ayrıca, revize edilmiş ön ızgara ve OLED arka farlar da yer alıyor. 23 inçlik dövme jantlar, 22 inçlik jantlara göre daha hafif ve performansı artırıyor.

LAMBORGHINI URUS'A RAKİP

RS Q8, 4.0 litrelik V8 motorunu Lamborghini Urus ile paylaşıyor ve her iki araç da VW'nin MLB Evo platformu üzerine inşa edildi.

Ancak, RS Q8'in başlangıç fiyatı 136.200 dolar iken, giriş seviyesi Urus S'nin fiyatı 233.853 dolar. Bu da RS Q8'i Urus'a göre çok daha "uygun fiyatlı" bir seçenek haline getiriyor.