2025 Kia Tasman tanıtıldı: İşte özellikleri

Haber Merkezi

Kia, uzun süredir beklenen ilk pikap modeli Tasman'ı sonunda tanıttı. Ford Ranger ve Toyota Hilux gibi güçlü rakiplerle mücadele etmek için tasarlanan Tasman, Güney Kore'de üretilecek ve Avustralya, Orta Doğu ve Afrika gibi pazarlarda satışa sunulacak.

Orta boy bir pikap olan Tasman, çeşitli ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarlanmış. Tek ve çift kabinli versiyonların yanı sıra, işletme sahiplerinin ihtiyaçlarına göre özelleştirebilecekleri bir şasi kabin versiyonu da sunulacak.

İÇ MEKAN

Tasman'ın iç mekanı, dış tasarımının aksine daha geleneksel ve konfor odaklı. Üçlü ekran düzeni, 12.3 inç dijital gösterge paneli, 5 inçlik bir bilgi ekranı ve 12.3 inçlik bilgi-eğlence sistemi ekranını içeriyor.

Kia, dokunmatik ekranların yanı sıra, sık kullanılan fonksiyonlar için fiziksel düğme ve anahtarları da koruyor.

MOTOR VE PERFORMANS

Tasman, pazara bağlı olarak benzinli ve dizel motor seçenekleriyle sunulacak. Güney Kore'de 277 beygir gücü ve 420 Nm tork üreten 2.5 litrelik benzinli motorla satışa sunulacak.

Bu motor, Tasman'ı 8.5 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkarırken, maksimum hız 185 km/s olarak belirlendi

Avustralya'da ise 207 beygir gücünde ve 440 Nm tork üreten 2.2 litrelik turbo dizel motor tercih edildi.

GELECEK YIL SATIŞTA

Tasman, ilk olarak 2025'in ilk yarısında Güney Kore'de satışa sunulacak. Kia, Suudi Arabistan'ın Tasman için önemli bir pazar olacağını öngörüyor ve bu nedenle dünya prömiyerini Cidde Uluslararası Motor Show'da gerçekleştirdi.

Tasman, Kia'nın tek pikap modeli olmayacak. Şirket, 2027'de piyasaya sürmeyi planladığı elektrikli bir pikap üzerinde de çalışıyor.