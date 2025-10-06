2025 Renault Megane E-Tech Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

Fransız otomobil üreticisi Renault, 2025 model Megane E-Tech Elektrikli modelini Türkiye'de satışa sundu.

Sadece Techno EV60 220 hp versiyonuyla bayilerde yerini alan model, yenilenen donanımları ve uzun menziliyle öne çıkıyor.

PERFORMANS, MENZİL VE FİYAT

Yeni Renault Megane E-Tech Elektrikli, 160 kW (220 hp) güç ve 300 Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip.

Gücünü 60 kWh'lik bataryasından alan model, WLTP standartlarına göre 468 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Aracın 0-100 km/s hızlanması 7,4 saniye sürerken, 130 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği de bulunuyor. Modelin Türkiye'deki başlangıç fiyatı ise 2 milyon 259 bin TL olarak açıklandı.

ISI POMPASI STANDART OLDU

2025 modelle birlikte gelen en önemli yeniliklerden biri, menzili optimize eden ve tek pedallı sürüş deneyimi sunan ısı pompasına sahip termal yönetim sistemi oldu.

Ayrıca araç, elektronik cihazlara güç verebilen çift yönlü şarj (V2L) özelliğine de sahip.

Türkiye'de satılan Techno paketinde 12,3 inç dijital gösterge, 9 inç multimedya ekranı, kablosuz şarj, adaptif hız sabitleyici ve gelişmiş şerit takip sistemi gibi birçok donanım standart olarak sunuluyor.