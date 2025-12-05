Türkiye'de en çok satılan 10 elektrikli otomobil

- Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin Kasım 2025 verilerine göre, Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobil Tesla Model Y oldu.
- Togg'un yeni sedan modeli T10F ve SUV modeli T10X ise Tesla'yı yakından takip etti.
- Diğer dikkat çeken araçlar arasında KG Mobility Torres EVX, Opel Frontera ve Volvo EX30 modelleri yer aldı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Kasım 2025 dönemine ait sıfır otomobil satış verilerini yayınlayarak pazarın nabzını tuttu.
Açıklanan rapor, elektrikli otomobil pazarında Tesla ile yerli üretici Togg arasında yaşanan kıyasıya rekabeti gözler önüne serdi.
TESLA MODEL Y ZİRVEYE OTURDU
Kasım ayında gerçekleştirdiği 2 bin 535 adetlik satışla Tesla Model Y, listenin en başında yer alarak ayın lideri oldu.
Tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği model, elektrikli araç pazarındaki iddiasını sürdürmeye devam ediyor.
TOGG MODELLERİ TAKİPTE
Yerli otomobil Togg'un yeni sedan modeli T10F, 2 bin 366 adetlik satış rakamıyla zirve ortağı olarak ikinci sıraya yerleşti. Markanın SUV modeli T10X ise 1.869 adet satılarak listenin üçüncü sırasında kendine yer buldu.
LİSTEDE SÜRPRİZ İSİMLER VAR
KG Mobility Torres EVX 1.209 satışla dördüncü olurken, Opel Frontera ve Volvo EX30 gibi modeller de listede dikkat çeken diğer araçlar oldu.
BYD ve Citroen gibi markalar da rekabetçi satış rakamlarıyla ilk 10 içerisindeki yerlerini aldı.
EN ÇOK SATILAN 10 ELEKTRİKLİ ARAÇ
Tesla Model Y – 2.535
Togg T10F – 2.366
Togg T10X – 1.869
KG Mobility Torres EVX – 1.209
Opel Frontera – 771
Volvo EX30 – 738
MINI Countryman – 681
BYD SEALION 7 – 620
BYD DOLPHIN – 543
Citroen e-C3 Aircross – 571