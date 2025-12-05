Türkiye'de en çok satılan 10 elektrikli otomobil

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Kasım 2025 dönemine ait sıfır otomobil satış verilerini yayınlayarak pazarın nabzını tuttu.

Açıklanan rapor, elektrikli otomobil pazarında Tesla ile yerli üretici Togg arasında yaşanan kıyasıya rekabeti gözler önüne serdi.

TESLA MODEL Y ZİRVEYE OTURDU

Kasım ayında gerçekleştirdiği 2 bin 535 adetlik satışla Tesla Model Y, listenin en başında yer alarak ayın lideri oldu.

Tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği model, elektrikli araç pazarındaki iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

TOGG MODELLERİ TAKİPTE

Yerli otomobil Togg'un yeni sedan modeli T10F, 2 bin 366 adetlik satış rakamıyla zirve ortağı olarak ikinci sıraya yerleşti. Markanın SUV modeli T10X ise 1.869 adet satılarak listenin üçüncü sırasında kendine yer buldu.

LİSTEDE SÜRPRİZ İSİMLER VAR

KG Mobility Torres EVX 1.209 satışla dördüncü olurken, Opel Frontera ve Volvo EX30 gibi modeller de listede dikkat çeken diğer araçlar oldu.

BYD ve Citroen gibi markalar da rekabetçi satış rakamlarıyla ilk 10 içerisindeki yerlerini aldı.

EN ÇOK SATILAN 10 ELEKTRİKLİ ARAÇ

Tesla Model Y – 2.535

Togg T10F – 2.366

Togg T10X – 1.869

KG Mobility Torres EVX – 1.209

Opel Frontera – 771

Volvo EX30 – 738

MINI Countryman – 681

BYD SEALION 7 – 620

BYD DOLPHIN – 543

Citroen e-C3 Aircross – 571