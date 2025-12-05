İspanya'dan elektrikli araçlar için dev teşvik: 1.3 milyar euro

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dönemde Çinli üreticilerin odak noktası haline gelen İspanya, otomotiv sanayisini geleceğe hazırlamak için büyük bir adım attı.

Hükümet, 2026 yılında uygulamaya konulacak 1,3 milyar euroluk dev teşvik paketiyle sektördeki dönüşümü hızlandırmayı hedefliyor.

HEDEF ÜRETİMDE ELEKTRİKLİ PAYINI ARTIRMAK

Başbakan Pedro Sanchez, bu planın nihai hedefinin 2035 yılına kadar ülkede üretilen araçların yüzde 95'inin elektrikli hale gelmesi olduğunu açıkladı.

Mevcut veriler, İspanya'da üretilen şarj edilebilir araçların payının yüzde 10 civarında olduğunu ve Avrupa ortalamasının gerisinde kaldığını gösteriyor.

TÜKETİCİYE VE ALTYAPIYA YÜZ MİLYONLARCA EURO YATIRIM

Yeni paket kapsamında, elektrikli araç satın alacak tüketicilere doğrudan 400 milyon euro tutarında destek sağlanması planlanıyor.

Ayrıca sanayi yatırımları için 580 milyon euro ve şarj istasyonu ağının genişletilmesi için 300 milyon euro kaynak ayrılacak.

REKABET GÜCÜ VE İSTİHDAM KORUNACAK

Madrid yönetimi, bu stratejiyle BYD gibi Çinli markaların Avrupa pazarındaki agresif büyümesine karşı yerli üretimi korumayı amaçlıyor.

Sanchez, planın istihdamı güvence altına alacağını ve İspanya'nın Avrupa'nın ikinci büyük otomobil üreticisi konumunu sürdürmesini sağlayacağını vurguluyor.